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TESK Genel Başkanı Palandöken: 'E-ticarette ihtiyacınız olanı satın alın'
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TESK Genel Başkanı Palandöken: 'E-ticarette ihtiyacınız olanı satın alın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Türkiye'de 12 bine yakın e-ticaret sitesi faaliyet göstermekte ve sayıları artış gösteren bu sitelerden alışveriş yapılırken güvenliğinden emin olmak gerekiyor' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'de 12 bine yakın e-ticaret sitesi faaliyet göstermekte ve sayıları artış gösteren bu sitelerden alışveriş yapılırken güvenliğinden emin olmak gerekiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, e-ticaret kullanımının son yıllarda büyük artış gösterdiğini belirterek, vatandaşları e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken kredi kartı kullanımına dikkat etmeleri noktasında uyardı. Palandöken, "Talebin fazla olması ile e-ticaret hacminin büyümesi kaçınılmaz. E-ticaret kullanımı son yıllarda oldukça büyük artış gösterdi. Tüketicilerin hayatına büyük kolaylıklar sağlayan bu sitelerden giyim, mobilya, yemek, dijital ortam ürünleri, elektronik cihazlar ve çeşitli hizmetleri alma fırsatları sunuluyor. Tüketicinin yaygın olarak internet sitelerinden alışveriş yapmaları noktasında dikkat etmeleri gereken konu kredi kartı kullanımlarıdır. Ödenemeyen bireysel kredi kartları borçları incelendiğinde üzücü bir tablo ortaya çıkıyor. 2016 Ekim ayı verilerine göre 2 milyon 189 bin 163 kişinin bireysel kredi kartı borcu halen devam ediyor durumdadır. Satın alma koşulları kullanıcı dostu olan ve cazip gelebilecek ürünlerin ön plana çıkarıldığı internet alışverişi her şeyi kolaylaştırırken, kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir. İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir" diye konuştu.

"E-ticarette Çin 538 milyar avro ile ilk sırada"

E-ticarette ilk 5 sıranın Amerika, Çin, İngiltere, Japonya ve Almanya'dan oluştuğunu belirten Palandöken, "Çin'de e-ticaret hacmi 538 milyar avro, Amerika'da 483 milyar avro, İngiltere'de 169 milyar avro, Japonya'da 136 milyar avro, Almanya'da 95 milyar avro dur. Türkiye ilk 5 ülke sıralamasında olmasa da artan bir potansiyel ve talep var. 2005 yılında 1.38 milyar TL olan e-ticaret hacmi 11,2 milyar TL'ye ulaşmış, 2016 yılı sonu itibariyle de 72 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Türkiye'de 12 bine yakın e-ticaret sitesi faaliyet göstermekte ve sayıları artış gösteren bu sitelerden alışveriş yapılırken güvenliğinden emin olmak gerekiyor. Dolandırıcılara yalnızca sokakta değil artık e-ticarette sıkça rastlanıyor. E-ticaret kanalında kredi kartı bilgilerinizi paylaşarak yapmanız gereken alışverişinizde güvenlik önlemleri olarak çeşitli sistemler kullanılıyor, aksi takdirde üçüncü şahısların eline geçen kart bilgileriniz ile dolandırıcılara fırsat doğuyor. Kullanılan web-sitesinin güvenlik sistemlerini ne şekilde uyguladığına ve güvenlik önlemlerinin ne olduğuna bakılarak alışverişin tamamlanması güven ortamının karşılıklı bir şekilde oluşmasını sağlayacaktır. Dolandırıcı ve 3. şahısların bilgilerinize ulaşarak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek gerekmektedir" açıklamasında bulundu.
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