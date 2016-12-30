30.12.2016 15:03 TESK Genel Başkanı Palandöken'den motorin zammına ilişkin açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motorine yılbaşında yapılacak olan 12 kuruşluk zamma ilişkin, 'Artık esnafımız bu zamların altından kalkamaz oldu. Acilen ticari araçlarımıza ticari akaryakıt indirimi uygulanmalı ve esnafımızın mağduriyeti önlenmelidir' dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, motorine yılbaşında yapılacak olan 12 kuruşluk zamma ilişkin, "Artık esnafımız bu zamların altından kalkamaz oldu. Acilen ticari araçlarımıza ticari akaryakıt indirimi uygulanmalı ve esnafımızın mağduriyeti önlenmelidir" dedi.



12 kuruşluk zammın A'dan Z'ye her ürünü etkileyeceğini belirten Palandöken, "Yılın son günü, gece yarısından sonra motorin fiyatlarının artırılması ile yeni yılda her ürüne zam gelecek demektir. Zammın gelmesi enflasyonun artması ve dar gelirli halkın sıkıntıya girmesine neden olur. Motorine litrede 12 kuruşluk zam uygulanmadan geri çekilmelidir. Sürekli petrole zam yapılması şoför esnafımızı da zor durumda bırakmaktadır. Aksi halde nakliye ve taşımacılık fiyatlarına sürekli zam yapılması halkımızı da mağdur etmektedir" şeklinde konuştu.



Yapılacak zam sonrası fiyatların ise İstanbul'da 4,37 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,43 liradan 4,55 liraya yükseleceği bildirildi.

