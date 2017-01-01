01.01.2017 10:37 TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum'

İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacak. Ülke olarak son dönemde terörle giriştiğimiz etkin mücadelemizi hiçbir güç artık kesintiye uğratamayacaktır' dedi. İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacak. Ülke olarak son dönemde terörle giriştiğimiz etkin mücadelemizi hiçbir güç artık kesintiye uğratamayacaktır" dedi.



İstanbul'da 1'i polis 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sürekli ifade edildi gibi ülke olarak ikinci bir istiklal savaşı veriyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun er veya geç bu yapılan vahşetlerin hesabını en acı şekilde vereceklerdir. Ülke ve halk olarak hep birlikte terörün üstesinden gelecek güçteyiz. Yeter ki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi koruyalım. Ancak çok iyi bilinmeli ki terörün dini, imanı ve milliyeti yok. Her zaman herkesi vurabilir. Tez zamanda yapılması gereken ülke yöneticilerinin akıllarını başına alıp, bu sorunun güç birliği ile üstesinden gelmelidir. Aksi halde bugün ülkemizi hedef alan bu vahşi saldırının benzerlerine başka ülkeler de maruz kalabilir. Teröre karşı tüm dünya ülke ve liderleri ellerini taşın altına koymalıdır" dedi.

