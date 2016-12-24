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Tesettür elbisede ince detaylar
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Tesettür elbisede ince detaylar

Hanımlar her zaman birbirinden farklı olmak ister. Tabi bu farklılık daha güzel olmak anlamında kullanılmaktadır.

 

Özellikle kalabalık ortamlarda aynı kıyafetler ile pişti olmak çoğu kadını çileden çıkarmaktadır. Ancak tesettür elbise konusunda sınırlı seçeneği bulunan hanımlar bu sinir bozucu durumdan ancak farklı detaylar ile çalışma yapan marka ve mağazalar sayesinde kurtulabilir.

Kış İçin Tasarlanan En Şık Kabanlar

Soğuk kış günlerinde bizi hem ısıtacak hem görüntümüzü ön plana çıkaracak birbirinden güzel kaban ya da kaşe modelleri bulunmaktadır. Bu modellerin hepsi tesettür elbise konusunda hizmet veren başka hiçbir yerde karşımıza çıkmayacak görüntüler ile oluşturulmuştur. Son yıllarda moda olan kürk kapüşonlu kaşe ve kabanlar çift düğme detayı ile spor bir görünüme bürünmektedir. Bu modelin kırmızı renginde spor ve klasik çizgi iç içe geçmiş bir halde bulunmaktadır. Aynı rengin mürdüm renkli modeli ise tesettür elbisede fark yaratmak isteyen hanımlar için tam aranan özellikte bir modeldir. Şişme kapların farklı modelleri de yine son yıllarda oldukça ilgi gören ürünler arasında yer almaktadır. Bu kap modelleri, özellikle pantolon üstü için oluşturulmuş çeşitleri ile her zevke uygun olarak bulunmaktadır. Renk ve model olarak birçok çeşidi bulunan kaban ve kaşeler tesettür elbise için özel bir yere sahiptir.

Sonbahar / Kış Koleksiyonu

Her mevsim için özel olarak oluşturulan koleksiyonlardan sonbahar ve kış mevsimi için hazırlananı içinde oldukça iddialı tesettür elbise modelleri bulunmaktadır. Bu koleksiyonun içinde en fazla dikkat çeken model fermuar detayları ile oluşturulan pardesü ve ferace modelleridir. Renk konusunda genellikle siyah ile üretilen ferace modellerine koleksiyonun bu parçası ile farklılık gelmiş. Fermuar detaylı ferace modelinde pudra vizyon, mor, lacivert haki, mürdüm, siyah gibi geniş bir renk yelpazesi bulunmaktadır.

Elbise modellerinde ise düğmelerin elbise önüne değil de arkasına getirilmesi, elbiselere farklılık katmıştır. Tabi kışın gelmesinden dolayı oldukça ilgi gören kadife kumaş ile tasarlanan elbise modelleri de hanımlar tarafından beğeni ile giyilmektedir.

Kap Modellerinde Dokuma desen Trendi

Sonbahar / kış koleksiyonu tesettür elbise için tasarlanmış kap modelleri arasında oldukça ilgi gören bir parça olan dokuma desen kap, birden fazla renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Mor, haki ve bordo renklerinde tasarlanan kap modelinin yanında siyah ve gri renk ayrıntıları da yer alıyor. Yine bu koleksiyon içerisinde küçük ya da büyük kare detaylarının yer aldığı pek çok kap modeli ile karşılaşmaktayız. Küçük kareler ile oluşturulan kazayağı kap yanında geniş karelerin yer aldığı kap modelleri de koleksiyonda yer almakta. Tek parça halinde bulunan fakat iki farklı görünüme sahip balık sırtı kap modelleri de tesettür elbise içinde en fazla ilgi gören modeller arasında yer alıyor. Tabi kapların daha pek çok modeli ile karşılaşmak mümkündür.

 
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