28.12.2016 13:19 Terzioğlu'undan şeker ve diyabet uyarısı

Zonguldak Diyabet ve Kronik Hastalar Derneği Genel Merkezi Başkanı Çetin Terzioğlu, diyabet hastalığının artık çocuk yaşlara indiğini bundan korunmak için diyabet hastalarının değil hasta olmayanların tedbir alması gerektiğini ifade etti. Sağlıklı beslenme ve bol egzersizin diyabet ve şekerden korunmak için büyük önem taşıdığını belirten Terzioğlu, "2016 yılı diyabet hastalara için zor bir yıl oldu. Her geçen yıl diyabetin artışı ve çocuk yaşlara kadar inmesi her ailede bir kişinin şeker hastası olduğu ve Türkiye genelinde yüzde 10 olan sayının her geçen gün artıyor. Bu nedenle diyabeti olanların değil olmayanların diyabetten korunmak için kendilerine önlem almaları gerekiyor. Bu konuda biz eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Her insanın şeker hastası olma riski artık çok fazla bunun için dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı beslenme mümkün olduğu kadar egzersiz ve yürüyüş yapmak şeker hastalığında korunmak için fayda sağlar" şeklinde konuştu.