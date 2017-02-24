Tersanede feci ölüm

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren özel bir tersanede, kopan halatın altınca kalan çalışan hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren özel bir tersanede, kopan halatın altınca kalan çalışan hayatını kaybetti. Altınova'da faaliyet gösteren özel bir tersanede çalışan Karamürselli Mustafa Coşkun, halatın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Coşkun (39) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli olduğu öğrenilen Mustafa Coşkun'un ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğdu. Genç işçinin cenazesi bugün toprağa verilecek. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (Mehmet Mercan / İHA)
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