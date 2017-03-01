Ters şeride giren otomobil dehşet saçtı: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ters şeride giren aracın seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, ters şeride giren aracın seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, sisli havada ters şeride giren 26 yaşındaki Servet O.'nun kullandığı 06 GYC 02 plakalı araç, İzmir istikametinden Torbalı'ya seyir halinde olan 39 yaşındaki Gürkan Özkurt'un kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan ve yaklaşık 60 metre sürüklenen Gürkan Özkurt hayatını kaybetti. Durumu sonradan fark eden Servet O., durumu sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Özkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.Özkurt'un cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Amede Alpagut/İHA)
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