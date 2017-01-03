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Ali Alver

Terörün teröristleri ve ölü seviciler

Küresel güçlerin Türkiye üzerinden gayri nizami harp metotları uygulaması ilk olarak occupy (Gezi) ile başladı. Hemen ardından 17-25 Aralık darbe girişimi ve 15 Temmuz işgal girişimi ile devam etti.

15 Temmuz'da ki işgal girişimi halkın birlik ve beraberliği ile bozulurken, gayri nizami harp metotları yerini daha farklı yöntemlere bırakmaya başladı. Küresel terörizm ittifakı ile organize edildi. Küresel güçlerin en üst konsepti olduğu gibi, küresel terörizmin de bir üst konsepti var.

Türkiye'nin neden ve niçin NATO'ya alındığını ve Gladyo'nun Türkiye'ye yerleşim tarihlerini hatırlayalım. Bu tarihe baktığımız da Feto'nun doğuşunu, nasıl desteklendiğini ve nasıl yükseldiğini görebiliriz. SSCB'nin yıkılması için Türkiye radar üssü olarak kullanıldı.

Türkiye'nin bugün Rusya ile ilişkilerini üst düzeye çıkartması, bu güçleri derinden rahatsız ediyor ve bombalar patlıyor!

-Rus uçağı neden düşürüldü?

-15 Temmuz işgal girişimi neden yapıldı dersiniz?

Türkiye'nin NATO'ya üyeliği 18 Şubat 1952 tarihinde kabul ediliyor. Türkiye'nin gen haritası ise üyelikten yaklaşık 2,5 yıl sonra değişmeye başlıyor. 27 Mayıs 1960'ta ilk Askeri darbe gerçekleşiyor. 19-26 Aralıkta Maraş katliamı, 3-4 Temmuz Çorum olayları, ardından Gladyo'nun ve Küresel güçlerin Türkiye'nin genlerinin tamamıyla oynandığı 12 Eylül 1980 Askeri darbesi gerçekleşiyor.

2015-2016 tarihlerine bakıldığında olayların çoğu Temmuz ve Aralık aylarında sürekli cereyan ediyor. Katiller ajandalarında ki tarihleri sürekli tekrarlıyor! 15 Temmuz işgal girişimi buna bir örnektir.

12 Mart 1993 Gazi Mahallesi olayları, 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı ve hemen ardından 28 Şubat 1997 Askeri darbesi, tıpkı 12 Eylül'ün planlayışı gibi Türkiye'nin içsel dengesi ve bütünleşmesini bozmaya yönelik sinsice planlardı.

Azmettirenler hep birer gölge gibi kaldılar. Oysaki arkalarında ki güçler hep belliydi. Devletin her mekanizmasına örümcek ağı gibi gireni gizli ve sinsi Fetoculardan hiç kimse şüphelenemiyordu. 15 Temmuz İşgal girişiminin maşasını ısrarla vermeyen Amerika bugün Reina'da ki terör saldırısını kınıyor. 15 Temmuz'da yapılan neydi peki?

Son günlerde Terörist eylemler Beşiktaş civarlarında yapılması, öncesinde PKK'ya bağlı TAK grubunun terör eylemleri yapması, ardından DEAŞ'ın terör eylemi yapması saldırıların tek merkezli emir komuta halinde olduğunu göstermektedir. Saldırılar olmadan sosyal medya hesaplarında başlayan karalama eylemleri ve saldırı sonrası topyekûn saldırılması çok iyi bir şekilde organize edildiğinin göstergesidir.

Büyükelçi cinayetinin FETÖ'cü teröristin gerçekleştirmesi ve El-Kaideliymiş gibi imaj vermesi akıllarda şu soru işaretini doğurmaktadır.

Ortadoğu ve Türkiye'nin Terör baronunun FETO olması!

Terör Baronu ve Gladyo'nun tetikçisi FETO neden teslim edilmiyor ve korunuyor?

Barbaros Şansal gibi ölü sevicilerinin mesajlar vermesi, Fetocuların sosyal medya hesapları üzerinden nefret dili kullanmaları ve bu alçakça terör saldırılarını, Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlamaları, tek merkezli organize edilmiş ekipler tarafından algı yönetimi uygulandığının kanıtıdır.

Başkanlık sisteminin konuşulup tartışıldığı bugünlerde Terörist eylemlerin gerçekleşmesinin zamanı manidardır. Sosyal medya hesapları üzerinden her ölümü başkanlık sistemine bağlayan ölü seviciler, akbabalar gibi yeni terör eylemlerinin nöbetini tutmaktadırlar. Muhalefet Hükümet istifa diyor. Hükümet istifa ederse Terör bitecek mi?

Küresel güçler, Askeri darbeleri tüm güçleri ile denediler. Yeni konjonktür ise gayri nizami harp metotlarıdır. Bilmem farkında mısınız? Türkiye'den şuan parça veya parçalar koparma derdindeler. Türkiye'ye karşı 3. Dünya savaşını resmen başlattılar. Terör isterse A'dan Z'ye kadar isim değiştirsin. Terör tek merkezli yönetilmektedir. Terörü ancak birlik ve beraberliğimiz yenebilir. Terörün ve Teröristin algı yönetimleri kısacası kalleşlikleri devam etse de ülkenin birliği buna asla müsaade etmeyecektir.

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