Terörün 11 yaşındaki kurbanı defnedildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki savcılar sitesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şanılurfa Yeni Aile Mezarlığına getirildi. Babası Viranşehir Adliyesinde zabıt katibi olan Günak'ın cenazesi, Şanlıurfa Yeni Aile Mezarlığı cami avlusunda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Tabutu Türk bayrağına sarılan Ahmet Oktay Günak'ın cenaze törenine, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın ile Şanlıurfa milletvekileri askeri erkan polis, mülkü amirler ve yakınları katıldı.

(Bekir Basmacı - Orhan Erkılıç / İHA)