Terörü öven İbrahim Halil Baran gözaltına alındı

Sosyal medyada, terör örgütlerine övücü ifadeler kullananlara karşı polis, operasyonlarına devam ediyor.
AŞAĞILIK BİR PAYLAŞIM YAPTI, GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçleri düzenlediği operasyonla; terör örgütü PKK'nın mehmetçiğe düzenlediği bombalı saldırının fotoğrafını paylaşan ve "Hayat kısa Türkler uçuyor" yazan terörist İbrahim Halil Baran gözaltına alındı.
TWİTTER'DAN DUYURDU
Baran, sosyal medya hesabından "Biraz once geldiğim evimde şu an arama yapılıyor. Gözaltına alınıyorum. Selametle." dedi.