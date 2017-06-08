Terörü bitirmenin formülünü açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Terörü bitirmenin tek çıktısı yok, çoklu çıktısı var. Bunun için hep birlikte büyük bir gayret göstermeliyiz. Bunu ancak birlik ve beraberlikle bir arada olarak ortadan kaldırabiliriz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörü bitirmenin tek çıktısı yok, çoklu çıktısı var. Bunun için hep birlikte büyük bir gayret göstermeliyiz. Bunu ancak birlik ve beraberlikle bir arada olarak ortadan kaldırabiliriz" dedi.

Bakan Soylu, Sivas Valiliği ziyaretinin ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Soylu'yu belediye binası önünde Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer ilgililer karşıladı. Başkan Aydın'ı ziyaret eden Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, terör meselesinin hükümetin politikası olduğunu belirterek,"Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız başta olmak üzere, ortaya konulan bir kararlılık ve iradedir. Türkiye'ye karşı oluşan ve Türkiye'nin büyümesini ya hasetliğinden dolayı ya da stratejik olarak istemeyenlerin vekalet verdikleri en önemli unsur terördür. Terörle birlikte Türkiye'nin meşguliyetini, terörle birlikte Türkiye'nin ve bu milletin belkide en önemli hasleti olan birliğini ve beraberliğini bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bizim görevimizde buna müsaade etmemektir. Bugün bu görev bizdedir, yarın başka bir arkadaşımız da olacaktır. Herkes kendi gayretince ama hükümetimizin ortaya koymuş olduğu politikalar çerçevesinde bunu yürütüyoruz" dedi.



"LİCE'DE 10 BİN EVLADIMIZ OPERASYON YAPIYOR"

Terörün uyuşturucu, kaçakçılık, asayiş, organize suçlar gibi ayrılmaz parçaların olduğunu aktaran Bakan Soylu,"Yani milletin kendi huzurunu, devletin otoritesini, hukukun otoritesini ve demokrasinin sarsılmasını isteyenler bu aparatlara, bu araçlara sığınıyorlar. Bizim görevimiz bu otoriteyi sarsmamaktır. Bu otorite aslında hukukun adıdır, demokrasinin adıdır. Bu otorite milletin birliğinin adıdır. Bunu gerçekleştirebilecek bir adımı atmak için her geçen gün gayret gösteriyoruz. Şu anda Lice'de 10 bin evladımız operasyon yapıyor. Burada enteresan bir şey söyleyeceğim. Bundan 2 ay öncede Lice'de büyük bir operasyon yaptık, epey sürdü. Çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik" diye konuştu.



"KENEVİR EKİLEN TARLALARA BUĞDAY EKİLİYOR"

Operasyonların amacını anlatan Bakan Soylu,"Bu operasyon daha ziyade hem terörün alanını daraltmak hem de Lice'yi, işte Bingöl, Hani, Kocaköy ve Diyarbakır kırsalını içine alan bu alanı kendilerine yönelik finansal bir destek, uyuşturucu ekerek, kenevir ekerek finansal bir destek haline getiren terör örgütüne aman vermemek üzere gerçekleştirilen bir operasyon. Ve şunu söyleyim geçen yıl 5 milyon kök kenevir buradan alındı. Gerek kış operasyonları, gerek kışın akabinde gerçekleşen Lice'deki operasyonlar sayesinde bu sene Lice kırsalına tarihin en az keneviri ekildi. 350 bin kök civarında kenevir ekildi. Geçen yıl kenevir ekilen tarlalara bu yıl buğday ekiliyor. Bu aslında keneviri bitirme konusunda neleri kazanabileceğimiz en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Sadece huzur için mücadele etmiyoruz, bir de ürünlerimizi kavuşuyoruz. Geçen gün Kato'daydım. Sadece şunu söyleyebilirim, oralarda huzuru tam anlamıyla sağladığımız andan itibaren, gerek helikopterle tüm alanı gördüğümde, gerek Kato'nun tepesinin gördüğümde tek bir şey geldi aklıma. Burada yarım milyon hayvan yetişir. Bir arazi, muhteşem bir yayla. Aşağısı Beytüşebap'a kadar olağanüstü güzellikler içeriyor. Ama bütün bunları bizden terör uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani bunu bitirdiğimiz andan itibaren göç bu ülkenin en önemli problemi olmaktan çıkar. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren sınırlarımızı çok daha rahat kontrol edebilir, çok daha iyi kontrol etme fırsatına sahip olabiliriz. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren özellikle çalışma çağındaki insanlarımıza iş bulma konusunda çok önemli kazanımlar sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.



"TERÖR 40 YILDIR FİTNE TOHUMU EKİYOR"

Terör bitirmenin tek bir çıktısının olmadığını çoklu çıktısı olduğunu söyleyen Soylu,"Bu ülkenin faydasına çoklu çıktısı var. Bunun için hep birlikte büyük bir gayret göstermeliyiz. Çünkü terör örgütü 40 yılı aşkın bir süredir oraya fitne ve nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Bunu ancak birlik ve beraberlikle bir arada olarak ortadan kaldırabiliriz. Bir taraftan güvenlik kuvvetlerimiz cansiparane mücadele ortaya koyacaklar ve koymaya devam ediyorlar. Bu konuda kahramanca mücadele ediyorlar."ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydın, Bakan Soylu'ya tablo ve kilim hediye etti. Ziyaretin ardından Bakan Soylu kentteki bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilen 135. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

(Onur Erden - Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu / İHA)