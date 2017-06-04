'Terörle mücadele için çifte standartsız bir yaklaşım'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Londra'daki terör saldırılarını kınayarak, 'Kabil, Bağdat ya da batılı bir devletin başkenti aynı asimetrik tehditlerle karşı karşıya. Terör tüm dünyayı hedef alıyor' dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Londra'daki terör saldırılarını kınayarak, "Kabil, Bağdat ya da batılı bir devletin başkenti aynı asimetrik tehditlerle karşı karşıya. Terör tüm dünyayı hedef alıyor" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen terör saldırılarını Twitter hesabından kınayan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, teröre karşı çifte standartsız bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti. Bakan Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Londra'daki vahşi terör saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz. Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olacağız. Terörle mücadele konusunda her zaman ilkeli bir şekilde Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olacağız. Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen terör saldırıları herkesin aynı anda tehdit altında olduğunu net gösteriyor. Kabil, Bağdat ya da batılı bir devletin başkenti aynı asimetrik tehditlerle karşı karşıya. Terör tüm dünyayı hedef alıyor. Terörle mücadele için ideolojik kökenlerini de kapsayan çifte standartsız bir yaklaşım temelinde dayanışma olmalı. Belli ülkeleri hedef alan seyahat yasakları, belli kültürleri aşağılama dili sadece teröre kazanç sağlar. Terör örgütleri arasında ayrım yapmak, bazılarıyla işbirliği yapmak aynı şekilde terörün ideolojik gücünü artırıyor. Geleceğin dünyasını kurmak için önce teröre karşı ilkeli bir yaklaşımla işe başlamak gerekiyor."

