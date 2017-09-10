10.09.2017 15:40 Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı imha edildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı imha edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şemdinli ilçesi Derecik bölgesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yol kenarına bırakılmış 1 adet telsiz komutalı el yapımı patlayıcı madde (EYP) düzeneği, 1 adet çatal ayaklı muhtemel uzaktan kumandalı mühimmat tuzaklamak için kullanılan yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda 10 santimetre çapında demir boru, 1 adet havan mühimmatı ve 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş. Ele geçirilen malzemeler, Mayın ve EYP Tespit ve İmha Timi (METİ) tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



