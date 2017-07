Teröristlerin öldürdüğü AK Partili Ahi için tören

Van'ın Özalp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'nde dün gece saat 21.30'da PKK'lı 2 terörist, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin evine gelerek, silah zoruyla Ahi'yi mahalle dışına götürüp otomatik silahlarla 6 el ateş açarak kaçmışlardı. Silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırılan Ahi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayıp hayatını kaybetmişti.

62 yaşındaki Aydın Ahi için Van'da İskele Caddesi üzerindeki Hazreti Ömer Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın yeni Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Ahi'nin çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile ilgili tören düzenlendi. Tören öncesi Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile Aydın Ahi'nin kız kardeşi Fatma Gencer ve oğlu Atilla Ahi'yi telefonla görüştürdü. Erdoğan ve Yıldırım, Ahi'nin ailesine başsağlığı dilediler.



"VAN DENİZİNİN ETRAFINDA AYDIN ABİYİ ZULMEN KATLEDENLER O HUZURU KATLETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Kılınan öğle namazının ardından Van Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırıldığı cenaze namazı sonrası bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda musalla taşında ahirete uğurladığımız Aydın Ahi abimiz bir vatanseverdi, bir mümin, yiğit bir aile babası ve memleketine, milletine bağlı sadakat içerisinde bu memleketin evladıydı. 'Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz siz bilmezsiniz onlar diridirler.' Biraz önce müftümüz ifade etti şehittir Aydın abimiz. Hepimiz hususiyeti vardır, hepimizin dostluğu vardı. Zulüm ile şehit edilmiştir. Mazlumdur, vatanseverdir, kahramandır, yiğittir. Bu memleketin huzuruna, bu milletin huzuruna, kendisini adamıştır. Bir dava eriydi, bir dava adamıydı. Bugün ailesinin gösterdiği vakar, evlatlarının gösterdiği vakar ve o yüksek sorumluluk bunun en büyük delilidir. Burada milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcımız var, valimiz var daha bundan 10 gün önce hep birlikte 20 bini aşkın hemşehrimizle Van'da iftar yaptık. Van denizinin etrafında Aydın abiyi zulmen katledenler o huzuru katletmeye çalışıyorlar. O esas itibariyle kardeşliği katletmeye çalışıyorlar. Van'ın, Diyarbakır'ın, Şırnak'ın, Mardin'in gece yarılarına kadar insanların caddelerinde dolaşmasını katletmeye çalışıyorlar. Bunun bilinci içerisindeyiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacaklar. Aydın abiye sözümüzdür. Bundan önce katledilen Aydın Muştu'ya sözümüzdür. Dün defnettiğimiz Orhan kardeşimize sözümüzdür. Onun 8 yaşındaki Emin evladına sözümüzdür ve Aydın Ahi abimizin 14 evladına, Aydın Muştu abimizin kızlarına sözümüzdür" dedi.



"TERÖR ÖRGÜTÜ CAN ÇEKİŞMEKTEDİR, ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI"

Terör örgütünün can çekiştiğini ifade eden Bakan Soylu, "Terör örgütü can çekişmektedir. Ama can çekişmekten daha ziyade onları kahreden Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'daki kardeşlerimizin bu sadakati olan, bu birliği olan bu milletimizin ve ülkemizin huzuruna olan bağlılığıdır. Bunu devam ettireceğiz. Bu sabah 4 terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirilmesini sağladı evlatlarımız. Dün 14 tanesini etkisiz hale getirdiler. Bilmenizi istiyorum ürkütmeye ve korkutmaya çalıştıkları bu millet düşman postalının altında ürkmemiş ve korkmamıştır. Bugün de cesur bir şekilde yürüyüşüne devam edecektir. Cumhurbaşkanımız aynı kararlılıktadır, Van'ımıza başsağlığı dilemektedir. Başbakanımız da aynı kararlılıktadır, Van'ımıza başsağlığı dilemektedir. Bilsinler ki ciğerparelerimizi canparelerimizi sökseler de asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Bilseler ki canımızı en acı şekilde acıtmaya çalışsalar da bu yoldan dönmeyeceğiz. Yolumuz birlik yoludur, yolumuz kardeşlik yoludur, yolumuz uzun huzur yoludur ve bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Sokaklarımız huzur içerisinde olacak, caddelerimiz huzur içerisinde olacak ve çocuklarımız emin olacak. Bir kız öğretmenimizi şehit ettiler, bir öğretmenimizi kaçırdılar, bir sivile el uzattılar, en büyük gücü silah olan değil söz olan sıratı müstakime döndürmek olan Aydın Muşlu'muzu, Aydın Ahi'mizi, Orhan Mercan'ımızı ve aynı zamanda Adnan Vanlı'mızı ve Ahmet'imizi şehit ettiler. Bilsinler ki yolumuz sıratı müstakimdir. Hakkın yoludur, adaletin yoludur, kutlu yürüyüşümüz adaletin yürüyüşüdür, Hakkın yürüyüşüdür, birliğin yürüyüşüdür, beraberliğin yürüyüşüdür. Biz Allah'a teslimiz, Müslümanız elhamdülillah. Çizgimiz, yolumuz ve irademiz buraya aittir. Hiç merak etmesin terör örgütü can çekişmektedir, çoğu gitti azı kaldı. Bugün evlatları milletimizin evladıdır, eşi, ailesi kardeşleri, milletimize emanettir. Bu aziz millet büyük bir millettir, asaletli bir millettir. İnşallah öyle güzel bir mekana öyle güzel bir yere gidiyor ki biz inanıyoruz güllerle güzel çiçeklerini evlatlarını karşılayacaktır. 62 yıl evlatlarına babalık yaptı, ailesine reislik yaptı, davasına yoldaşlık yaptı, şimdi de oradadır cennette önce evlatlarını, ailesini, yakınlarını, dostlarını karşılayacaktır ona inanıyoruz amenna ve saddakna. Bu vesileyle tekrar başımız sağ olsun. Cennette başta ailesine olmak üzere yakınlarına ve dostlarına şefaatçi olsun duamız odur. Şimdi başımız dik gururlu onurlu bir şekilde 62 yaşındaki bu koca çınarı ahirete uğurluyoruz. Bir mazlumu ama bir gurur abidesini ahirete uğurluyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Van'ca başımız sağ olsun, Özalp'ça başımız sağ olsun. Devletimizin başı sağ olsun. Allah tekrar gani gani rahmet eylesin, Allah' emanet olun" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Yapılan konuşmanın ardından, Ahi'nın cenazesi tekbirler eşliğinde cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Özalp ilçesine bağlı Boğazkesen Mahallesi'nde defnedilmek üzere Van'dan ayrıldı.