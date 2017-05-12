Teröristlerin döşediği patlayıcılar imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Muş'un Şenyayla kırsalında bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcılar ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Muş'un Şenyayla kırsalında bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcılar ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında Muş Şenyayla kırsalında 10 Mayıs 2017 tarihinde Kolordu Komutanlığı ile Diyarbakır Lice ve Kulp Jandarma Özel Harekât birliklerinin katılımı ile 'Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Operasyonu' başlatılmıştır. Bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcılar ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme 12 Mayıs 2017 tarihinde tespit edildikleri noktalarda imha edilmiştir" denildi. (Musa Erdoğan /İHA)
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