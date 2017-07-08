Teröristlerden yol şantiyesine saldırı: 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yol şantiyesinde çalışan işçilere yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yol şantiyesinde çalışan işçilere yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sınırda yapımı devam eden karayolu şantiyesine saldıran teröristler, 2 işçiyi yaraladı. Yaralı işçiler, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, saldırıda 2 işçinin yaralandığını ve Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Kaşıkçı, olayın hemen ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

