10.09.2017 16:51 Teröristlerden şehitliğe havanlı saldırı

Derecik'teki şehitliğe teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Derecik'teki şehitliğe teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kuzey Irak sınırındaki Derecik beldesinde 112 kişi için yaptırılan şehitliğe teröristler saldırdı. Bakan Soylu tarafından Kurban Bayramı'nın birinci günü açılışı yapılan şehitliğe teröristler tarafından bugün havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, şehitlikte hasar oluştu. Şehitlikte dumanlar yükselirken, havanın geldiği istikamet ise Mehmetçik tarafından ateş altına alındı.



