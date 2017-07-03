Teröristlerden işçilere roketli saldırı: 2 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu 2 işçi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu 2 işçi yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Soğuktepe Üs Bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Mimar Kaya / İHA)