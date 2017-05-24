Teröristler yol kesip araç yaktı

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup PKK'lı terörist, bazı araçları ateşe verdi.

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup PKK'lı terörist, bazı araçları ateşe verdi.

Alınan bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist, Çaldıran ile Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde yolu kapattı. Teröristler, aralarında tırların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.

