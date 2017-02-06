06.02.2017 12:22 Teröristler topların içerisine patlayıcı tuzaklamış

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi. Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.

(Neriman Çelebi / İHA)

