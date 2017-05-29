Teröristler Ramazan ayında kan akıtacaktı

Filipinler'de, ordu ile DEAŞ bağlantılı örgütler arasında çıkan çatışma devam ederken, militanların Ramazan ayında Marawi kentini ateşe vermeyi planladıkları ifade edildi.

Filipinler'de, ordu ile DEAŞ bağlantılı örgütler arasında çıkan çatışma devam ederken, militanların Ramazan ayında Marawi kentini ateşe vermeyi planladıkları ifade edildi.

Filipinlerde, DEAŞ militanları ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışma sürüyor. Filipinler Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano dün yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının Ramazan ayında Marawi kentini yakmayı planladıklarını ifade etti. Ano, "terör örgütü DEAŞ ve örgüte bağlı gruplar, Ramazan ayında Marawi kentini ateşe vermeyi planlıyorlardı. DEAŞ bağlantılı örgüt, Filipinli askerlerin Marawi kentindeki güvenli eve baskın düzenlemesinin ardından şaşkına uğradılar" ifadelerini kullandı.

Çatışmalarda 61 militan öldürüldü Filipinlerin Mindanao Adası'nın Marawi kentinde DEAŞ'a bağlılık yemini eden Ebu Sayyaf örgütü liderine Salı günü düzenlenen operasyonunun ardından ordu ile militanlar arasında çatışma çıkmıştı. Olayın ardından Rusya ziyaretini yarıda kesen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sıkıyönetim ilan etmişti. Devam eden çatışmalarda 61 militan öldürülürken, 15 asker hayatını kaybetti 61 asker de yaralandı. Güvenlik güçleri çatışma nedeniyle evlerinde mahsur kalan 390 sivili kurtardı.

(Raymond Joseph Tan Africa /İHA)