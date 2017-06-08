Teröristler orman işçilerini alıkoydu

Hatay'da PKK'lı teröristler, orman işçilerini alıkoyup 2 çalışanı yiyecek almaya gönderdikten sonra kaçtı.
Hatay'da PKK'lı teröristler, orman işçilerini alıkoyup 2 çalışanı yiyecek almaya gönderdikten sonra kaçtı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi civarında Orman İşletmesi'ne bağlı olarak çalışan işçilerin yanına gelen bölücü terör örgütü mensupları çalışanları alıkoyarak aralarından 2 işçiyi yiyecek almaları için ilçe merkezine gönderdi. Yiyecek almak üzere ilçeye giden 2 kişinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Güvenlik birimleri olay yerine ulaştıklarında bölücü terör örgütü mensuplarının alıkoydukları kişileri bırakarak kaçtıklarını tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.
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