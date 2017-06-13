Teröristler köşeye sıkıştırıldı: Atak'lar havadan vuruyor

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Bölgede bir grup terörist tespit edilirken, köşeye sıkıştırılan teröristler hem karadan hem de havadan vuruluyor.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Bölgede bir grup terörist tespit edilirken, köşeye sıkıştırılan teröristler hem karadan hem de havadan vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Pervari ilçesi kırsalında dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Dün 11 hedefin vurulduğu ilçe kırsalında bu gece saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit edildi.



BÖLGEYE ATAK HELİKOPTERLER DE SEVK EDİLDİ

Doğanca kırsalında tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye taarruz tipi Atak helikopterler de sevk edildi. Bölgede güvenlik güçleri, köşeye sıkıştırılan teröristlerin hem havadan hem de karadan vuruyor.

