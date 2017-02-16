Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Teröristler kadın kılığına giriyor, kucağında çocukla geliyor'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Teröristler kadın kılığına giriyor, kucağında çocukla geliyor'

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Karataş, 'Teröristler kadın kılığına giriyor, kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik' dedi.

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Karataş, "Teröristler kadın kılığına giriyor, kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik" dedi.
13 Şubat'taki 1 şehit ve 4 askerin yaralandığı saldırıda bacağına şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Kilis'teki ilk tedavisinin ardından memleketi Amasya'ya getirilip Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Karataş, "Bir tane Türk, 50'sine, 100'üne bedel ama işin içerisinde kahpelik var. Hainlik var. Yoksa silahsız dahi ellerimize bitiririz işi. Canlı bombalar var. İntihar ediyor. Kadın kılığına giriyor. Geliyor. Kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik. Sivillerin içine karışıyorlar" diye konuştu.

"ŞEHİR YÜZDE 80, YÜZDE 90 KONTROL ALTINDA ŞU ANDA"
Cerablus operasyonuna da katılan Karataş, "Akil Tepe'ye bayrağımız diktik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. O tepe alındı. Kuşatma tamamlandı. Şehir yüzde 80, yüzde 90 kontrol altında şu anda" şeklinde konuştu.

"İYİLEŞİRSEM YİNE ORAYA GİDECEĞİM"
Yaralı arkadaşına yardım etmeye giderken ayağına isabet eden şarapnel parçasının 'zamanla gidecek bir şey' olduğunu belirten El-Bab gazisi Karataş, "3 gün içinde iyileşirsem yine oraya gideceğim. Teker teker geberiyorlar çünkü. Son anlarını yaşıyorlar. Bacaktan yaralandım. Elim, kolum çalışıyor. Silah orada beni bekliyor" ifadelerini kullandı.
Amasya Valisi Salih Işık, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile diğer yetkililer de ziyaret ettikleri Hasan Hüseyin Karataş'a moral verip durumu hakkında doktorlardan bilgi aldılar.
(Murat Çelik A. / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi
Almanya'da zehirli bulut paniği
Lice davasında dinlenme talebi reddedildi
Plakalar artık darphane mühürlü olacak
Çanakkale'deki depremler sürecek mi ? Kandilli açıkladı
'Kuyu'yu kurtaran ekip konuştu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
İran'dan Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt!
İran'dan Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt!
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi
Binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi
Almanya'da zehirli bulut paniği
Almanya'da zehirli bulut paniği
Lice davasında dinlenme talebi reddedildi
Lice davasında dinlenme talebi reddedildi
Plakalar artık darphane mühürlü olacak
Plakalar artık darphane mühürlü olacak
Çanakkale'deki depremler sürecek mi ? Kandilli açıkladı
Çanakkale'deki depremler sürecek mi ? Kandilli açıkladı
'Kuyu'yu kurtaran ekip konuştu
'Kuyu'yu kurtaran ekip konuştu
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı
İstanbul'da sahte içki operasyonu
İstanbul'da sahte içki operasyonu
Hafriyat kamyonu kepçe operatörünü ezdi
Hafriyat kamyonu kepçe operatörünü ezdi
Bakan Akdağ'dan Almanya'ya sert tepki
Bakan Akdağ'dan Almanya'ya sert tepki
Canikli: SPK'nın forex kararı yerinde
Canikli: SPK'nın forex kararı yerinde
Öğretmenler minik ayaklar için örüyor
Öğretmenler minik ayaklar için örüyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English