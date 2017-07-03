Teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, bir grup PKK'lı terörist tarafından yol yapım şantiyesinde çalışan işçilere uzun namlulu silah ve roketatarla düzenlenen saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, bir grup PKK'lı terörist tarafından yol yapım şantiyesinde çalışan işçilere uzun namlulu silah ve roketatarla düzenlenen saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Uludere ilçesi Ortasu köyü Beyaztepe üs bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada yol yapım şantiyesinde çalışan işçilere, bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Teröristler, bu sırada çalışan bir iş makinesine de roketatarlı saldırıda bulunduktan sonra kaçtı. Saldırıda, Musbah Cengiz ve Selman Külte adlı işçiler olay yerinde hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Uludere İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırının ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Saldırıya ilişkin Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesinde yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan araca bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 2 işçimiz hayatını kaybetmiş, 5 işçimiz yaralanmıştır. Olay sonrası muhtemel terörist hedefleri ve kaçış istikametleri topçu ve havan atışları ile ateş altına alınmıştır" denildi.

(Melih Yiğit / İHA)