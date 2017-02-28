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Ozan Ceyhun

Teröristler ihbar edilir

AB ülkelerinin bazıları terörizm konusunda oldukça deneyimliler.

Örneğin İngiltere IRA terör örgütü ile yıllar boyu süren mücadelesinde çok deneyim kazandı. İspanya aynı şekilde ETA terör örgütü ile çok uzun yıllar boyunca mücadele etti ve ETA hala varlığını sürdürmekte. Almanya'nın RAF terör örgütü ile mücadelesi en çetin olanlardan biriydi ve hala yakalanmayan RAF militanları hakkında medyada haberler okumak mümkün. İtalya sadece terör örgütleri ile değil aynı zamanda terör örgütleri ile işbirliği yapan MAFYA'ya karşı onlarca filme konu olan çetin bir mücadele verdi. Yunanistan hala komünist terör gruplarına karşı nihai zaferi kazanabilmiş değil. Fransa Korsikalı teröristlerle uğraşmak zorunda kaldı.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi ilk önce El Kaide ve ardından bugün de DAESH terör örgütleri tüm AB genelinde terörle mücadele alanında büyük sorun teşkil ettiler ve etmekteler.

AB ülkelerinde tüm bu terör örgütleri çok kan döktü. IRA, ETA ya da RAF sayısız insanın yaşamını yitirmesine neden oldu.

İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya teröre karşı mücadeleyi en sert yöntemler ile sürdürdüler ve bu sayede belli başarılar elde edebildiler.

İngilizler, İrlandalılar, İspanyollar, Almanlar ya da İtalyanlar ülkelerindeki teröristleri ihbar etmeseydiler güvenlik güçlerinin başarılı olma şansı olmazdı.

Örneğin Almanya'da her türlü propaganda yöntemi kullanılarak vatandaşların RAF teröristlerini ihbar etmeleri sağlandı. Devlet haklı olarak tüm vatandaşlarını teröre karşı mücadelede işbirliğine çağırdı. RAF terör örgütü vatandaşların ihbarları sayesinde çökertildi. Hala yaklanmamış olan teröristlerin de vatandaşlar tarafından fark edildiklerinde ihbar edilmesi ile Almanya'da kimsenin sorunu olmadığından eminim.

Yine aynı şekilde Fransa'da, Belçika'da ya da Almanya'da DAESH militanlarının ihbar edilmesi için yoğun çaba sarfedilmekte. Doğrusu da bu!

Hukuk devletleri terörle mücadele ederken vatandaşlarının işbirliğine ihtiyaç duyarlar. Vatandaşın işbirliği ise onun emniyet güçlerine gerekli bilgileri iletmesi şeklinde olur.

Peki o zaman Türkiye'ye yönelik haksız karalamalar niye?

AB ülkeleri ve özellikle Almanya Türkiye'nin “hukuk devleti olmadığını” hiç söylemediler. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fettullah Gülen terör örgütünün kanlı bir darbe girişimini yaşamak zorunda kalan Türkiye bir hukuk devleti olarak ülkeyi kana bulayan bu terör örgütü ile haklı olarak mücadele etmekte. Aynı PKK terör örgütüne karşı olduğu gibi Fettullah Gülen terör örgütüne karşı mücadelede de Türkiye'nin vatandaşları elbette devletlerini desteklemekte ve iş birliği yapmaktalar.

Aynı Alman vatandaşlarının yaptığı gibi RAF teröristlerinin ihbar edilmesi ne derece bir vatandaşlık görevi ise Türkiye'nin vatandaşları içinde gördükleri yerde Türkiye'yi kana bulayan Fettullah Gülen terör örgütü üyesi teröristlerin ve sempazitanlarının Türk polisine bildirilmesinden daha doğal ne olabilir.

Örneğin Türkiye'nin Alanya kentinde çok sayıda Alman vatandaşı yaşamakta. Eğer Alanya'da yaşamakta olan Alman vatandaşları aralarında RAF terör örgütü mensubu firarilerin olduğunu tespit etseler ilk yapacakları iş ülkelerinin temsilcikliklerine ya da Alman polisine ihbarda bulunmak olurdu. Normal olanı da bu. Bu durumda Türkiye bu Almanları ülkesinde yaşamakta olan başka Almanları ihbar ettikleri için “casuslukla” suçlasaydı acaba Almanya ve Alman kamuoyu ne düşünürdü? Oysa bir hukuk devleti olan Almanya'nın düşmanı bir terör örgütü olan RAF üyesi teröristlerin yakalanıp etkisiz hale getirilmesi tüm insanlık adına olumlu bir adım değil mi?
Almanya için doğru olan Türkiye için yanlış olabilir mi?

Almanya için RAF ne ise Türkiye için Fettullah Gülen terör örgütü sadece aynısı değil onun yüz misli tehlikelisi!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nerede yaşarlarsa yaşasınlar bir hukuk devleti olan ülkelerine düşman olan bir terör örgütü hakkında gözlemleri olduğunda ya da aranan teröristleri gördüklerinde doğal olarak polisi bilgilendirmeyip de ne yapacaklar?

Teröre karşı mücadelede sorumlulularının bilincide vatandaşın görevi devletinin yanında olmak değil midir?

AB ülkeleri ve en başta Almanya konuya bir de bu açıdan bakarlarsa çok yararlı olacak. Eğer terörün her türlüsüne karşı olduğumuz iddiasında samimi isek o zaman terörle mücadele eden ülkelerin vatandaşlarının sorumlu tavırlarını da eleştirmek yerine desteklemeli değil miyiz? Ne dersiniz?

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