Teröristler çalışma yapan araçları ateşe verdi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir grup terörist, durdurup şoförlerini indirdikleri belediye ve Dicle Elektrik'e ait araçları ateşe verdi. Bölgede operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir grup terörist, durdurup şoförlerini indirdikleri belediye ve Dicle Elektrik'e ait araçları ateşe verdi. Bölgede operasyon başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Dicle ilçesi Yokuşlu köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kesen bir grup PKK'lı terörist, bölgede çalışma yapmak üzere seyir halinde bulunan belediye ve Dicle Elektrik'e ait araçları durdurdu. Teröristler, şoförlerini ve içerisinde bulunan personelleri indirdikleri araçları, daha sonra ateşe verdi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderilerek, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

