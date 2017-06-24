Teröristler böyle teslim alındı

Genelkurmay Başkanlığı, PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Siirt Herekol Dağı bölgesinde teslim alınan teröristlerin görüntülerini paylaştı.
Genelkurmay Başkanlığı, PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Siirt Herekol Dağı bölgesinde teslim alınan teröristlerin görüntülerini paylaştı. Siirt Herokol Dağında devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri mağaralarda tonlarca malzeme ele geçirmişti. Mehmetçiğin yoğun mücadelesi sonucu çaresiz kalan teröristler teslim oldu. Teslim olan teröristlerin görüntüsü TSK tarafından paylaşıldı.
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