Teröristler AK Parti kongresine saldıracaktı!

Ankara Valisi Ercan Topaca, dün düzenlenen operasyonla öldürülen 2 DEAŞ'lı teröristin AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı. Topaca, 'İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle bu 2 teröriste ulaşıldı' dedi.
Ankara Valisi Ercan Topaca, dün düzenlenen operasyonla öldürülen 2 DEAŞ'lı teröristin AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı. Topaca, "İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle bu 2 teröriste ulaşıldı" dedi.
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