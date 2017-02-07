Teröristler AB ülkelerinde serbest dolaşıyor

Türkiye tüm terör örgütlerinin hedefi durumunda. Çünkü Türkiye terörün her türlüsüne karşı topyekün savaşmakta olan tek ülke. Sadece Türkiye sınırları içinde değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta teröristlerin “korkulu rüyası” Türk asker ve polisleri.

Dünya kamuoyu Türkiye'nin teröre karşı savaşını izlemekte. Türkiye terörle mücadele ettiği için de ağır bedeller ödemekte. Terör örgütleri kendi aralarında işbirliği yaparak çeşitli kentlerde canlı bomba saldırıları ile çok sayıda insanı katlettiler. Türkiye'de çocukları asker ya da polis olan annele maalesef çok sık ağlıyor. Çok daha fazla insanın annesi ve diğer yakınları ağlamasın diye terör örgütlerine karşı mücadele eden polisler ve askerler arasında teröristler tarafından katledilenlerin cenazeleri tüm yurtta göz yaşları dökülerek kaldırılmakta. Teröristlerle mücadele ederken şehit olan polis ve asker cenazelerinde Türk milleti tüm acısına rağmen daha da kenetlenmekte ve teröre karşı mücadeleyi desteklemekte.

Bir yandan yitirdikleri oğulları için göz yaşı döken anne ve babalar diğer yandan “bu terörün kökünü kurutmak için tüm evlatlarımız feda olsun” diyecek kadar terörün hem ülkeleri hem de tüm insanlık için nasıl bir tehdit olduğunun bilincindeler.

Kısacası tüm Türkiye ve vatandaşları Türkiye'de çok sayıda insanı katleden ve çok sayıda insanın yaralanarak ağır hasarlarla yaşamını sürdürmesine neden olan teröristlerin ve terör örgütlerinin yok edilmesini amaçlayan teröre karşı top yekün savaşı destekliyor.

Peki dünya kamuoyu ne yapıyor? Özellikle AB kamuoyu niçin sadece seyrediyor?

Terör eylemler olduğunda tüm dünyadan “kınama mesajları” geliyor. Bu olumlu. Ancak çok yetersiz!

Kınama mesajları ve lafta “terörü lanetlemeler” terörü yok etmiyor.

Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmesi sayesinde çok sayıda AB ülkesi rahat uyuyabilmekte. Terörün karşısında Türkiye durduğu ve teröristlere sürekli saldırdığı için bu terör örgütleri şu anda Suriye ve Irak içinde kendilerini savunmak ile meşguller. Kendileri ile en sert mücadeleyi veren ülke Türkiye olduğu için de Türkiye içinde kanlı eylemler gerçekleştirerek Türkiye'nin kararlı mücadelesini sabote etmeye çalışıyorlar.

Tüm bunlar olurken Fettullah Gülen terör örgütünün (FETÖ) tüm kanlı eylemlerinin emirlerini veren cani lideri Fettullah Gülen ABD'de saray benzeri bir villada örgütün tüm insanlığa zarar vermekte olduğu faaliyetlerini yönetmekte. Bu durumu ABD yetkilileri sadece seyrediyor ve hiç bir şekilde engellemiyorlar.

Aynı durum Almanya, Belçika ve Hollanda'da farksız. Fettullah Gülen terör örgütünün mensubu kimi askeri üniformalı kimi savcı kimlikli çok sayıda teröristi bu ülkelerde serbestçe terörist faaliyetlerini yürütmekteler. Oysa 15 Temmuz 2016 günü bu teröristler Türkiye'de sokaktaki insanları katletmekten ve binaları bombalamaktan ve de Türkiye demokrasisini yıkmak amacıyla darbe girişiminde bulunmaktan suçlu konumdalar. Demokrasi düşmanı bu teröristlerin örneğin Almanya'da serbestçe terörist faaliyetlerini sürdürüyor olmaları aslında bir skandal değil mi?

İşte Almanya'nın hem de hiç Türkiye dostu olmayan “Der Spiegel” dergisinde bu hafta yazılan Fettullah Gülen terör örgütü hakkındaki gerçekler. "Türkiye'de giderek zayıflayan örgütün yurtdışındaki kurumları giderek önem kazanıyor. Sadece Almanya'da 150 dershane, 30 okul, gazete, internet siteleri, radyo ve televizyon kanallarının yanı sıra 10'dan fazla diyalog merkezine sahipler" diyor “Der Spiegel”. “Örgütten ayrılanlar, örgütü başında Fetullah Gülen'in olduğu 'gizli bir İslami örgüt' olarak nitelendiriyorlar" bilgisini paylaşan dergide FETÖ terör örgütü ”demokrasi düşmanı” olarak tanımlamakta. Yani Türkiye'nin dedikleri tadik edilmekte.

Buna rağmen Almanya, Belçika ve Hollanda bu terör örgütüne aynı PKK ve PYD (YPG) terör örgütlerine olduğu gibi dokunmamakta ve engel olmamakta.

Oysa Türkiye teröre savaşı hem kendi hem AB için sürdürmekte. İşte bir gün önce Pazar günü DEAŞ'a karşı 28 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt elemanlarının kullandığı evler ve işyerleri Özel Harekât polislerinin de desteğiyle basıldı. 28 ilde eşzamanlı yapılan baskında 690 terör şüphelisi gözaltına alındı. İzmir'deki operasyonda DEAŞ'lı şüphelilerin evinden terörist Fetullah Gülen'e ait kitaplar da ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında eylem hazırlığında olanlar olduğu öğrenildi.

Gördüğünüz gibi Türkiye teröristlere” soluk aldırmıyor”.

Peki AB ve en başta Almanya, Belçika ve Hollanda ne zaman “uyanacaklar”? İnşallah “yılan kendilerini sokmadan” ve “çok geç olmadan” diyoruz!