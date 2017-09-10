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Teröristin öldürüldüğü yerde 3 sığınak bulundu
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Teröristin öldürüldüğü yerde 3 sığınak bulundu

Tunceli'de Jandarma Özel Harekat timlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen teröristin bulunduğu bölgede 3 sığınak bulunarak imha edildi. Sığınaklarda patlayıcıların desteklenmesinde kullanılması planlanan 37 dolu tüp ile tonlarca gıda maddesi ele geçirildi.

Tunceli'de Jandarma Özel Harekat timlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen teröristin bulunduğu bölgede 3 sığınak bulunarak imha edildi. Sığınaklarda patlayıcıların desteklenmesinde kullanılması planlanan 37 dolu tüp ile tonlarca gıda maddesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri tarafından Nazımiye ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 1 teröristin Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet dolu şarjör, 2 adet el bombası, örgütsel doküman ve malzemeler ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği hatırlatılarak, bugün 3 tim ile arama tarama faaliyetinde 3 adet sığınak tespit edildiği belirtildi. Sığınıklarda 37 adet dolu tüp, 2 bin 200 kilogram un, 100 kilogram makarna, 80 kilogram çay, 40 kilogram tereyağı, 250 kilogram şeker, 100 kilogram bulgur, 100 kilogram pirinç, 150 litre sıvı yağ, 200 kilogram salça, 25 litre zeytinyağı, 20 kilogram tütün, 50 kilogram tuz, 400 kilogram kuru fasulye, 50 kilogram turşu, 200 adet hazır çorba, 100 kilogram mercimek, 50 kilogram kuruyemiş, 50 kilogram kuru kayısı, 100 paket toz içecek, 20 kilogram zeytin, 150 metre çadır branda, 150 metre sera naylonu, 100 litre motorin, 50 adet sprey boya, 100 kilogram deterjan, 100 adet diş macunu, 100 adet el sabunu, 1 adet set üstü ocak, 20 kilogram bulaşık deterjanı, 1 adet düdüklü tencere, 5 kilogram kolonya, 10 kilogram çivi, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 100 metre ip, 1 adet termos, 960 adet konserve, 400 gram fasulye, 50 kilogram pekmez ve tahin, 100 kilogram reçel, çok miktarda tabak, çatal, bıçak ve birçok yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen sığınak ve yaşam malzemelerinin imha edildiği bildirildi.
(Fatma Çıray/İHA)
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