Teröristbaşı Fetullah Gülen Washington Post'a yazı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede konuşulacak önemli konulardan biri de hala bu ülkede yaşayan 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin baş sorumlusu FETO'nun iadesi olacak.

WASHINGTON POST'TA YAZI YAYINLATTI

Bu görüşme öncesinde FETO, yazdığı bir yazıyı para vererek Trump'ın "fake news (yalan haber)" dediği Washington Post'ta yayınlattı.

BATI MÜDAHALE ETSİN

Yazıda; laiklik elden gidiyor diyen FETO Batı'yı ise Türkiye'ye müdahale etmeye çağırdı.

Darbeye katılanların kendilene ihanet ettiğini söyleyerek örgüt üyesi olduğunu kabul eden FETO yazısnın sonrlarına doğru ise bir kez daha NATO'yu Türkiye'ye müdahale etmeye davet etti.