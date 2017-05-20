Terörist çocuk istismarcısı çıktı

Tunceli'de geçtiğimiz yılın kasım ayında ölü olarak ele geçirilen 8 teröristten birinin, İstanbul'da çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği DNA örnekleri ile ortaya çıktı.

Tunceli'de geçtiğimiz yılın kasım ayında ölü olarak ele geçirilen 8 teröristten birinin, İstanbul'da çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediği DNA örnekleri ile ortaya çıktı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "09 Kasım 2016 tarihinde ilimiz merkez Bali Deresi mevkisinde BTÖ'ye yönelik icra edilen operasyon neticesinde 8 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından alınan DNA örnekleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderilmiştir. Kriminal Laboratuvarında yapılan inceleme neticesinde, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarından birinin üzerinden alınan DNA örneğinin 3 Haziran 2016 tarihinde İstanbul'da meydana gelen çocuğa yönelik cinsel istismar olayının failini yakalamak amacı ile mağdurenin kıyafetlerinden alınan DNA örneğiyle eşleştiği tespit edilmiştir. Bu minvalde, ilimiz kırsalında 09 Kasım 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun 03 Haziran 2016 tarihinde İstanbul ilinde işlenen çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun faili olduğu tespit edilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç/İHA)