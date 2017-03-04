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'Terörist bayrağı dalgalandıranlara izin var...'
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'Terörist bayrağı dalgalandıranlara izin var...'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Alman makamlarının bu konudaki tutumlarını iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da hayır diyenler teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlara izin vereceksiniz. Ay yıldızlı bayrağını dalgalandıranlara yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Alman makamlarının bu konudaki tutumlarını iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da hayır diyenler teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlara izin vereceksiniz. Ay yıldızlı bayrağını dalgalandıranlara yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez" dedi.
Kırşehir'in Cacabey Meydanı'nda düzenlenen mitinge, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. 'Ebediyen Tütecek Ak Ocağın Bacası Evet Diyecek Ahilerin Yuvası', 'Ahilik Şeddi Belimizde Evet Mührü Elimizde' pankartlarının açıldığı mitingde Başbakan Binali Yıldırım vatandaşları eşi Semiha Yıldırım ile birlikte selamladı.
Başbakan Yıldırım, "16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması için Kırşehir zaten kararını vermiş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Kırşehir çoktan yeşil ışığı yakmış" diyerek mitingdeki konuşmasında şunları söyledi:
"Çıktığımız bu olaylarda tatsız olaylar da oluyor. Almanya'da iki bakanımızın, gurbetçilerimizle yapacağı toplantıları eften püften sebeplerle iptal ettiler. Bu demokrasiye karşı özgürlüklere karşı çok talihsiz bir karardır. Alman makamlarının bu konudaki tutumlarını iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da hayır diyenler teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlara izin vereceksiniz. Ay yıldızlı bayrağını dalgalandıranlara yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez. Demokrasi önüne set çekilemez. Demokrasi gürül gürül akan bir nehirdir. Almanya'daki vatandaşlarımızın bu tutum karşısında evet oylarıyla daha da coşup yedi düvele demokrasi dersi verecektir. Biz buna inanıyoruz. Kandil'de bir panik var, bir endişe var. 'Evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz. Milletim bu terör gruplarına prim vermez. 16 Nisan'ı iple çekiyoruz. Vatandaş ne yapacağını bilir".

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