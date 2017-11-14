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Terörist başının yeni talimatları ortaya çıktı
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Terörist başının yeni talimatları ortaya çıktı

FETÖ üyelerine kimlik taşımamaları, bir başkasının kimlik numarasını ezbere bilmeleri ve komşularına ait interneti kullanmaları yönünde talimat verildiği öğrenildi.

FETÖ üyelerine kimlik taşımamaları, bir başkasının kimlik numarasını ezbere bilmeleri ve komşularına ait interneti kullanmaları yönünde talimat verildiği öğrenildi.
FETÖ/PDY'nin, üyelerine Ekim ayı sonunda yakalanmamaları için yeni uyarılar gönderdiği belirlendi. Alınan bilgiye göre, yurt dışında bulunan örgütün üst düzey isimlerinin, Türkiye'de saklanan üyelerine gönderdiği mesajlarda, açık hat kullanılmaması, sistem yüklü cihazlarda sosyal medya üzerinden yurt içi arama yapmamaları, sık irtibat kurmamaları, komşunun internet şifresi kullanılarak arama yapılmasını istediği tespit edildi. Ayrıca, örgüt üyelerine, telefona takılı hat ile gezmemesi ve evde kullanılan telefonla ise aile ve örgütle bağdaştırabilecek bir yerin aranmaması yönünde uyarıda bulunulduğu belirlendi.

"KİMLİK TAŞIMAYIN, FETÖ İLE ALAKASIZ T.C. EZBERLEYİN" UYARISI
Örgütün üyelerine gönderdiği bir başka mesajda ise güvenlik endişesi ile başka eve taşınılması halinde daha önce kullanılan hattın yeni eve getirilmemesini ve anne, babalarının bulunduğu evlerde kalınmayarak, resmi ikametgah yapılmayacak şekilde eşyalı bir ev kiralanarak, faturalarını da bir akrabalarının üzerine göstermelerinin istendiği öğrenildi.
Şehirler arası yolculuk yapılmayıp, şehir içi ulaşımların trafiğin yoğun saatlerde otobüs ile yapılması istenen örgüt üyelerinin, dışarıya çıkarken kimlik taşınmaması, FETÖ/PDY ile bağlantısı kurulamayacak bir T.C. kimlik numarasının ezbere bilmeleri yönünde uyarıldıkları da istihbarat birimleri tarafından tespit edildi.
Örgütün, üyelerine gaybubet (gizlenme) yapılan evlerde sıradan bir vatandaş gibi davranılarak dikkat çekilmemesi talimatına özellikle dikkat edilmesi gerektiği bilgisini verdiği bildirildi.
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