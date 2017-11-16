16.11.2017 17:00 Terörist başı Gülen'i savunan şahıs gözaltında

Erzurum'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu mahallede, İHA muhabirine, terörist başı Gülen için, 'FETÖ demeyeceksin, Hoca efendi diyeceksin' diyen akrabası, gözaltına alındı. Erzurum'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu mahallede, İHA muhabirine, terörist başı Gülen için, "FETÖ demeyeceksin, Hoca efendi diyeceksin" diyen akrabası, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Murat Güler, kamera karşısında FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Güler'in evinde arama yapan Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı örgütsel materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınarak elleri kelepçelenen Murat Güler, Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İfadesi alınan Güler, savcılığa sevk edildi.

(Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler / İHA)

