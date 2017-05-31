Teröre rağmen TEOG'da birinci oldular

Terör örgütü PKK nedeniyle eğitim ve öğretimin aksadığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 öğrenci, TEOG'da 120 soruya doğru yanıt vererek, Türkiye birincileri arasına girdi.

Terör örgütü PKK nedeniyle eğitim ve öğretimin aksadığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 öğrenci, TEOG'da 120 soruya doğru yanıt vererek, Türkiye birincileri arasına girdi.

Terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz yıl kazdığı çukur ve kurduğu barikatlar yüzünden eğitimin aksadığı Cizre, TEOG'da 9 birinci çıkardı. Öğrenciler, yaşanan olaylara rağmen büyük bir başarı göstererek, 120 sorununu tamamına doğru yanıt verip, Türkiye birincileri arasına girdi. Öğrencilerden Betül Dila Zeren, başarının büyük bir emek gerektirdiğine vurgu yaparak, "İlçemizde yaşanan sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar nedeni ile çok iyi çalışamadım. Bu süreçten sonra büyük bir azimle ailemin ve öğretmenlerimin desteği ile büyük azimle çalıştım. Bu süreçte ve kısıtlı imkanlara rağmen yapacağım çalışmanın kendime olan özgüvenimi ve elde edeceğim başarıyı düşünerek çalışmaya devam ederek bu başarıyı elde ettim" dedi.

Elde ettiği TEOG birinciliğinden dolayı öğrencisini tebrik edip, başarılarının devamını dileyen Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "İlçemizde dokuz öğrencimiz TEOG sınavında 120 soruda 120 soruya doğru cevap vererek Türkiye'de birinci olmuşlardır. Cizre 2015-2016 eğitim öğretim yılında yasakların yaşandığı bir süreç yaşadı. İlçemizde, mahallelerimizde hendek ve barikatların açıldığı bir dönem yaşadık. O dönemlere, o şer odaklarına rağmen bugün Cizreli öğrencilerimiz, İsmail El Cezerilerin, Ahmede Hane'lerin torunları elde ettikleri başarı ile 120 soruya doğru cevap vererek bunlara en iyi cevabı vermişlerdir" diye konuştu.

İlçede 120 sorunun tamamına doğru yanıt veren diğer öğrencilerin isimleri şöyle:

Mehtap Bağlan, Amine Mucin, Şükran Aksoy, Kerem Çağırga, Renas Değer, Azad Özdemir, Rojhat Yümlü ve Melisa Ateş.

