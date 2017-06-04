Teröre karşı ortak mücadele kararı aldılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Elysees Sarayında ağırladı. İki lider baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Elysees Sarayında ağırladı. İki lider baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan ABD'yi çekeceğini duyurmasından 48 saat sonra gerçekleşen görüşmede Macron ve Modi'nin temel konusu iklim değişikliği oldu. Paris Anlaşmasından daha öte bir sorumluluk almayı istediklerini ifade eden Macron ve Modi ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider daha sonra Zafer Anıtı'na çiçek bıraktı.

Macron basın toplantısında yıl sonundan önce Hindistan'a gidip Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakının ilk zirvesine katılacağını duyururken iki ülke arasındaki endüstriyel, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliğini de ileri seviyelere taşıyacaklarını açıkladı. Bu işbirliğinin terörizme karşı ortak mücadele ve iklimi de kapsadığını ifade eden Macron bu iki sorunun insanlık için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Modi ise Fransa'daki seçimlerin tüm dünyanın dikkatini topladığını ve cesaret verdiğini ifade etti. Hindistan Başbakanı iklim hakkında ise "Paris Anlaşmasını hala destekliyoruz, hatta daha fazlası için de çalışıyoruz" dedi. Yenilenebilir enerji teknolojisi üzerine çalışacaklarını duyuran Modi, terörizm ve iklim sorununun insanlık için en büyük tehdit olduğu konusunda Macron ile hem fikir olduklarını paylaştı.

(Özlem Kaplan /İHA)