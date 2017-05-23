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Teröre karşı 'küresel mücadele' çağrısı yaptı
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Teröre karşı 'küresel mücadele' çağrısı yaptı

İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyen Başbakan Binali Yıldırım, 'Terörle mücadele küresel olmalıdır. Teröristler arasında herhangi bir sınıflama yaparsak, zafiyet devam eder' dedi.

İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle mücadele küresel olmalıdır. Teröristler arasında herhangi bir sınıflama yaparsak, zafiyet devam eder" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan temasları kapsamında Gürcü mevkidaşı Giorgi Kvirikashvili ile görüştü. Yıldırım ve Kvirikashvili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, "İki dost komşu ve stratejik ortak olarak geniş bir gündem çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu toplantı son derece verimli ve başarılı olmuştur. İlişkilerimizin bütün boyutlarını her iki ülkenin ilgili bakanları detaylı bir şekilde ele almış ve önemli kararlar verilmiştir. Bu kararların sonuçları önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır" dedi.
Gürcistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısının ilkinin Türkiye'de gerçekleştirildiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, "Ülkemizde meydana gelen alçak darbe girişiminden hemen 3 gün sonra Ankara'da yapmıştık. Toplantı bizim için çok anlamlıydı. Büyük bir darbeyi başarıyla def ettikten sonra Gürcistan Başbakanının Türkiye'ye gelip bizimle dayanışma içerisinde programını değiştirmeden bu toplantıyı gerçekleştirmesi bizim için unutulmaz bir anıdır. Bu sefer Gürcistan'da yaptığımız ikinci toplantıda diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesis edilmesinin 25'inci yılına rastlıyor. Bu bakımdan bu toplantıyı önemsiyoruz. 25 Mayısta Gürcistan'ın milli günü. Bu vesileyle Gürcistan'ın milli gününü de tebrik ediyorum"

"TİCARET HACMİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARMA POTANSİYELİMİZ MEVCUTTUR"
Başbakan Yıldırım, "Soğuk savaş döneminde, birbirine rakip iki blok içinde yer alan Türkiye ile Gürcistan 25 yıl gibi kısa süre içerisinde başka ülkelerin yüzyıllar boyunca ulaşamadığı noktaya hakiki bir dostluğa ve stratejik ortaklık seviyesine ulaşmıştır. Nitekim bugün Türkiye ile Gürcistan arasında hemen hemen siyasi hiç bir sorun bulunmamakta ve bir çok alanda da kapsamlı iş birliği mevcuttur. Ekonomik alanda Türkiye son on yıldır Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır. Bu daha başlangıçtır. Ticaret hacmimizi karşılıklı olarak iki katına çıkarma imkanı ve potansiyelimiz mevcuttur. Pasaportsuz iki ülke vatandaşlarının birbirlerini ziyaret etmesi, ülkelerimizi, milletlerimizi birbirine yakınlaştıran en önemli karardır. Türkiye ile Gürcistan geride bıraktığımız çeyrek asır içinde coğrafyanın şart koştuğu komşuluğu gerçek anlamda dostluk ve stratejik ortaklığa dönüştürmeye başarmıştır" açıklamasını yaptı.

"GÜRCİSTAN'IN OLUMLU YAKLAŞIMI TAKDİR EDİYORUZ"
Ahıska Türklerinin iki ülke arasındaki önemli bağı teşkil ettiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Gürcistan'ın olumlu yaklaşımı takdir ediyoruz ve bu vesile ile bundan sonraki süreçte de işbirliğini devam ettirmeyi izah ediyoruz. Gürcistan NATO dahil Avrupa Atlantik Kurumlarıyla entegrasyon hedefini önemsiyor. Biz de gerek NATO gerek Avrupa Atlantik Konseyini bu süreci, uluslararası toplantılarda destekliyoruz. Gürcistan'ın tezinin arkasındayız. Özellikle Schengen bölgesine vizesi seyahat hakkı elde etmenizden dolayı sizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ADLİ YARDIMLAŞMA KONUSUNDA BİR BELGE İMZALANDI"
Başbakan Yıldırım bugün gerçekleştirilen toplantıda ciddi değerlendirmeler yapıldığını, kararlar alındığını sözlerine ekledi. Başbakan Yıldırım, "Gerçek potansiyelinin altında kaldığını düşündüğümüz ticaret hacminin arttırma yönünde ekonomi Bakanlarımız müşterek ekonomi komitesini sürdürme kararları aldılar. Serbest ticaretin genişletilmesi, bazı ürünlerin dahil edilmesi, hizmet sektörünün de bu anlaşma kapsamına alınması yönünde çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyorlar. Ayrıca adli yardımlaşma konusunda bir belge imzalandı. Bunun yanı sıra siber koruma ve güvenlik konusunda da bir anlaşma bugün imzalandı" açıklamasını yaptı.
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin sona yaklaştığını ifade ederek, "projenin nihayetlenmesini görmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum. Mevkişdaşımın Bakanlığı döneminde bu projeye ne kadar önem verdiğinin bir kez daha altını çizerek ifade istiyorum. Başladığımız ikili hatta üçlü Kafkas bölgesini orta Asya'ya ve Uzak Doğu'ya bağlayan Anadolu toprakları üzerinden de Avrupa'ya Londra'ya kadar bağlayacak olan bu orta koridor tarihi İpek yolunun tekrar kesintisiz bağlanması stratejik anlamda bölge için çok ama çok önemli. Birkaç ay içerisinde bu projenin açılışını da üç ülke olarak gerçekleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşayacağız" dedi.

İNGİLTERE'DEKİ TERÖR SALDIRISI
İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Dost ve müttefikimiz Birleşik Krallığa, ölenlerin aile ve yakınlarına derin başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduğunu iyi bilen ülkeyiz. Terörden en fazla bedel ödeyen bir ülkeyiz, dolayısıyla baştan beri söylediğimiz bir şey var; terör küresel bir tehdittir, dolayısıyla terörle mücadele de küresel olmalıdır. Teröristler arasında herhangi bir sınıflama yaparsak, zafiyet devam eder. Güvenlik noktasında yaşadığımız bu noktada, her yerin güvenliği aynı. Hiç kimse benim ülkem daha güvenli diyemez" ifadelerini kullandı.

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