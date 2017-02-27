Terörden aranan şahıs yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün YDG/H yapılanmasında faaliyette bulunduğu yönünde Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Adıyaman polisinin operasyonuyla yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün YDG/H yapılanmasında faaliyette bulunduğu yönünde Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Adıyaman polisinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün YDG/H yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu yönünde Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K'nın (22), Adıyaman'da olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince N.K'nın kaldığı Fatih Mahallesindeki ikamete operasyon düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda şahıs polis ekipleri fark ederek kaçmaya çalıştığı esnada kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir /İHA)