Terör zanlısı aileden bombalı intihar

Bangladeş'te terör sanığı bir adam ile karısı, kızı ve iki oğlu, evlerinde bomba patlatarak intihar etti.
Bangladeş'te terör sanığı bir adam ile karısı, kızı ve iki oğlu, evlerinde bomba patlatarak intihar etti. Bangladeş'te polisin bir terör sanığının evine yaptığı baskında, teslim olmak istemeyen 5 kişi, bomba patlatarak intihar etti. Rajshai Godgari bölesinde evlerine baskın yapılan terör zanlıları, önce dışarıya çıkarak polise ateş açtı. Olayda bir itfaiye eri ölürken, iki polis de yaralandı. Evdekiler daha sonra bomba patlatarak intihar etti.
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