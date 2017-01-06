06.01.2017 09:29 Terör yuvalarına 25. uygulama

Adana'da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından sık sık korsan gösteri yapılan mahallelerde 450 polisle uygulama yapıldı. Adana'da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından sık sık korsan gösteri yapılan mahallelerde 450 polisle uygulama yapıldı.



Yaklaşık 2 ay önce Adana Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Ak, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelere sürekli uygulama yaptırıyor.



Bu kapsamda, PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelere 25. kez uygulama yapıldı.



Terör, özel harekat, uyuşturucuyla mücadele, çevik kuvvet, asayiş ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 450 polis, uygulama için Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ne girdi.



Şehitlik Caddesi'nde vatandaşlar tek tek aranırken, bir taraftan da özel harekat ve terörle mücadele ekipleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Vatandaşların yanı sıra durdurulan araçlar da didik didik arandı.



Polis Kayseri'de komandolara yapılan saldırının Adana'da organize edilmesi ve bombanın da sık sık korsan gösteri yapılan Gülbahçesi Mahallesi'nden gitmesinden dolayı bu bölgede de uygulamalara ağırlık verdi.



Havanın yağışlı olmasına rağmen uygulamaya devam eden ekipler, kafelere girip burada bilardo masalarının top deliklerini bile kontrol etti.



Yapılan uygulamada 350 şahıs ile 110 araç sorgulandı, 12 plakasız motosiklete el konuldu.

