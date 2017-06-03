Terör suçlarına bakmak üzere 16 ihtisas mahkemesi belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 14 ilde 16 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1'inci Dairesi, terör suçlarına bakmak üzere 14 ilde 16 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.

HSK 1'inci Dairesinin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlenen ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi. Mahkemelerin iş yoğunluğu, davaların niteliği ve kapsamı doğrultusunda Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talepler karara bağlandı.

Kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Diyarbakır 9 ve 10, Gaziantep 9 ve 10, İzmir 16, Konya 9, Şanlıurfa 6,Sakarya 5, Mardin 4, Samsun 4, Hakkari 3, Kütahya 3, Muğla 3, Şırnak 3, Tekirdağ 3 ve Trabzon 3'üncü Ağır Ceza Mahkemelerinin terör suçlarıyla ilgili davalar bakımından, daha önce tespit edilmiş ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmeleri kararlaştırıldı.

(Caner Ünver /İHA)