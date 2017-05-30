Terör suçları için 7 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), terör suçlarına bakmak üzere Ankara ve İstanbul'da 7 ihtisas mahkemesi belirledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), terör suçlarına bakmak üzere Ankara ve İstanbul'da 7 ihtisas mahkemesi belirledi.

HSK Birinci Dairesinin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda ağır ceza mahkemelerinin alanına giren suçlara bakmak üzere belirtilen ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler ele alındı. Buna göre;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar için Ankara 21, 22, 23 ve 24 ile İstanbul 28, 29 ve 30. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak tespit edilmesine karar verildi.

(Caner Ünver / İHA)