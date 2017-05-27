Terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden İdris Yüksel, ilçeye bağlı Derince köyünde toprağa verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden İdris Yüksel, ilçeye bağlı Derince köyünde toprağa verildi.

Kozluk ilçesinde pastanecilik yapan İdris Yüksel, beraberindeki İlyas Çetinbaş ile birlikte Gümüşörgü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götürdükten sonra dönüş yolunda, terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirmesi ile saldırıya uğradı. Hain saldırıda hayatını kaybeden İdris Yüksel'in cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hz. Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Derince köyüne götürülen cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi. Defin sırasında Yüksel'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yüksel'in biri 3 aylık toplam 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(Osman Arslan/İHA)