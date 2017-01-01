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Terör saldırısına kınama
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Terör saldırısına kınama

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İstanbul'da gerçekleştirilen ve 1'i polis, 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İstanbul'da gerçekleştirilen ve 1'i polis, 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, terör saldırısının ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve iç huzuruna bozulmasına yönelik olduğunu belirtti. Sözen, "Terör örgütlerinin isimleri ayrı olsa da arkasında onları yönlendiren yönetenlerin aynı ülkeler olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri sadece figürandır maşadır. Çanakkale'de Kurtuluş savaşında en son 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışanlar, ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar halkımızın ülkesine milletine olan sevgisi önünde diz çökmüşler ve amaçlarına ulaşamamışlardır" dedi.

"Bu terör olaylarını yaparak bizi içten bir birimize düşürmeye çalışanlar geçmişte başaramadıkları gibi bu günde başaramayacaklardır" diyen Sözen, şunları kaydetti:

"Bu hain alçak ve şeref yoksunu terör örgütleri ve arkasındaki ağa babalarının bu saldırıları bundan sonrada devam edecektir. Her defasında farklı senaryolar çizerek bize saldıranlar bu defa da bir gece kulübüne saldırarak sanki Türkiye'de insanların yaşam biçimine saldırılıyormuş algısı uyandırmaya çalışıyorlar. Bu algı operasyonuna içimizdeki hainler de sanal ortamda yaptığı yorumlarla destek vermektedirler. Bu saldırı asla kimsenin yaşam tarzına yönelik değildir. Türkiye'nin Fırat kalkanı harekatında ve Doğu Güneydoğu'da PKK ya karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarla terör örgütlerine vurduğu ağır darbeyi hazmetmeyenlerin yaptığı karşı hamlelerdir. Bu karşı hamlelerle canımızı acıtmaya çalışan bu örgütler aynı zamanda ülkemizin içinde bir etnik ve mezhepsel çatışma ortamını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu şer odakları arkasındaki dış güçler ve içimizdeki iş birlikçilerinin bu hain ve alçak saldırı çabaları bizi asla bölemeyecek parçalamayacak bizi bir birimize düşüremeyecektir. Bu hain saldırılar birliğimize beraberliğimize ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacaktır. Bu alçaklar bizi bölmek istedikçe inşallah bizler daha da birleşeceğiz. Bütün halkımızdan beklentimiz kışkırtıcı tahrik edici eylem ve söylemlerden kaçınmalıdırlar. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde terörle mücadeleyi sadece güvenlik güçlerine değil milletçe topyekÃ»n olarak terörle ve teröristlerle mücadele etmeliyiz. Bunun en göstergesi de teröre karşı birliğimizi muhafaza etmekten geçmektedir."
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