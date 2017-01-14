14.01.2017 12:31 Terör propagandasına 5 tutuklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen A.Ç. (19), B.Ç. (18), E.M. (18), F.T. (17), M.M. (23), M.S. (19), T.S. (18) ve B.Y. (17) adlı kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şahıstan, A.Ç., E.M., M.M., M.S. ve B.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ç., F.T. ve T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



