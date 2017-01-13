13.01.2017 14:58 Terör propagandası yapan 1'i asker 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i asker 3 kişi tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i asker 3 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığının soruşturması kapsamında terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin propagandasını yaptığı ileri sürülen 1'i asker 3 kişi gözaltına alındı.

Çamlıyayla Jandarma Karakolunda 1 er ile birlikte toplam 3 kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



