Terör paniği izdihama neden oldu: Bin 527 yaralı

Juventus-Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini İtalya'nın Torino kentindeki meydanda izleyen Juventus taraftarları arasında 'terör saldırısı' söylentisi nedeniyle yaşanan izdihamda bin 527 kişi yaralandı.

Juventus-Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini İtalya'nın Torino kentindeki meydanda izleyen Juventus taraftarları arasında "terör saldırısı" söylentisi nedeniyle yaşanan izdihamda bin 527 kişi yaralandı.

Dün akşam Cardiff'te oynanan Juventus - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini İtalya'nın Torino kentindeki meydanda izleyen Juventus taraftarları arasında "terör saldırısı" söylentisi nedeniyle yaşanan panik izdihama neden oldu. İzdihamda yaralı sayısı bin 527'ye ulaştı. San Carlo meydanına kurulan dev ekrandan final maçını takip eden 30 bin kadar taraftarlar arasında yaşanan paniğin bir maytap patlaması üzerine çıktığı tahmin ediliyor. Terör saldırısı iddiası üzerine paniğine kapılan taraftarların çoğunun kaçarken birbirlerini ezdikleri, cam kırıklarına düştükleri ve ayakkabılarını kaybederek meydandaki cam şişe kırıklarına basarak hafif şekilde yaralandıkları belirtiliyor.

Torino valiliğinden yapılan açıklamaya göre yaralı sayısının çokluğu nedeniyle bin 142 kişinin Torino şehrinde tedavi gördüğü, diğer yaralıların çevre kentlere sevk edildiği bildirildi. Yaralıların çoğunun hafif yaralanma nedeniyle tedavi gördüğü ve taburcu edildiği ifade edilirken, 2 kadın ve bir çocuğun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda oldukları belirtiliyor.

(Burak Ortahamamcılar / İHA)