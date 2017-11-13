13.11.2017 21:32 Terör örgütünün sözde Şemdinli bölge sorumlusu öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aralarında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu 10 terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aralarında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu 10 terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu Şemdinli sektörü Kanirash terörist kampında İnsansız Hava Aracı ile tespit edilen aralarında Şemdinli örgütün sözde bölge sorumlusu Xebat ve Cekdar kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist, Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



